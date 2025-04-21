全中運高男110公尺跨欄 吳育廷破U20全國紀錄

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（中央社記者黎建忠台南21日電）就讀桃園楊梅高中3年級的吳育廷，今天在全國中等學校運動會高男110公尺跨欄準決賽，不但以13秒27輕鬆挺進決賽，更打破U20全國紀錄。

高中男子欄架高度是0.991公尺，和成人賽事1.067公尺高度不同。原本U20全國紀錄是由謝元愷在去年全中運締造的13秒39，結果今天被吳育廷大幅推進。

吳育廷今天告訴中央社記者，其實上週訓練狀態還是很糟糕，所以賽前也沒有想這麼多，可能是因為提前到台南備戰，就有慢慢找回感覺，加上預賽跑出13秒45，也讓自己更有信心。

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楊梅高中教練、全國標槍紀錄保持人鄭兆村則透露，其實吳育廷上週在學校練習的測試秒數為14秒，應該是高中3年來最差成績，當時吳育廷還難過到一度落淚。

已經是最後一年參加全中運，吳育廷雖然在準決賽打破U20全國紀錄，但還是很務實笑說：「重點還是明天決賽要把金牌帶走才行。」（編輯：張雅淨）1140421