加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平
首頁 / 運動
全中運
新聞專題
全中運2/77
首頁 / 運動

全中運高男110公尺跨欄 吳育廷破U20全國紀錄

2025/4/21 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台南21日電）就讀桃園楊梅高中3年級的吳育廷，今天在全國中等學校運動會高男110公尺跨欄準決賽，不但以13秒27輕鬆挺進決賽，更打破U20全國紀錄。

高中男子欄架高度是0.991公尺，和成人賽事1.067公尺高度不同。原本U20全國紀錄是由謝元愷在去年全中運締造的13秒39，結果今天被吳育廷大幅推進。

吳育廷今天告訴中央社記者，其實上週訓練狀態還是很糟糕，所以賽前也沒有想這麼多，可能是因為提前到台南備戰，就有慢慢找回感覺，加上預賽跑出13秒45，也讓自己更有信心。

google news透過 Google News追蹤中央社

楊梅高中教練、全國標槍紀錄保持人鄭兆村則透露，其實吳育廷上週在學校練習的測試秒數為14秒，應該是高中3年來最差成績，當時吳育廷還難過到一度落淚。

已經是最後一年參加全中運，吳育廷雖然在準決賽打破U20全國紀錄，但還是很務實笑說：「重點還是明天決賽要把金牌帶走才行。」（編輯：張雅淨）1140421

全中運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
楊玫玫全中運高女百米摘金 不甘心未破大會紀錄
66
更多編輯台推薦新聞：