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全中運體操國男組 大同高中4.65分差距惜鍍銀

2025/4/20 18:42
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（中央社記者黎建忠台南20日電）台南全中運今天進行國男組競技體操成隊決賽及單項資格賽，北市大同高中以195.600，4.65分的差距獲成隊銀牌；不過隊上鄭丞佑，在地板、跳馬都高居資格賽第1，有望衛冕雙金。

大同高中教練鄭焜杰告訴中央社記者，「要不是鞍馬和雙槓有選手出現明顯失誤被扣分，不然我們應該可以多個6分，就能逆轉摘金了。」成隊金牌由北市螢橋國中帶走。

今天在大同高中最後一項地板項目開始前，成隊分數排在第3，但就是靠著鄭丞佑、高昊2名選手分別拿下12.950、12.850的高分，將獎牌顏色從銅轉銀。

鄭焜杰表示，國中生的動作很容易出現不穩定的狀態，加上難度分都偏低，「所以在地板項目，大同靠鄭丞佑、高昊一下子把分數拉高，才能拿下這面銀牌」。

鄭丞佑是鄭焜杰的兒子，也是大同體操隊的重要核心。

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鄭焜杰表示，現在看兒子比賽已經不會緊張和擔心，「他現在做動作已經穩定很多，不會出現太大的瑕疵，當然希望他可以找到體操的樂趣，我們就是想辦法多幫忙而已。」

鄭丞佑從小跟著爸爸在體操館進進出出，自然也慢慢產生興趣。鄭丞佑在學校的運動會上，短距離跑步的速度特別快，出色的腳力，也是鄭焜杰決定把兒子拉進體操世界的原因。（編輯：管中維）1140420

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