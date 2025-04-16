王楊嬌創紀錄獎納國高中選手 破全國頒百萬獎金

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（中央社記者陳容琛台北16日電）王楊嬌體育賽事創紀錄獎今年持續辦理，受獎對象首度納入國、高中選手，只要滿足參賽具有客觀成績紀錄等條件，打破全國紀錄將獲新台幣100萬元獎金。

因應4月19日在台南舉辦的「全國中等學校運動會」，王楊嬌體育賽事創紀錄獎有鑑於體育人才的培育幾乎都從幼苗階段啟程，過程中家庭、學校與社會的鼓勵及支援，將是選手們邁向巔峰的重要動力，因此今年首度針對青少年選手，增列破大會紀錄獎項。

項目限於田徑、舉重、游泳及場地自由車，王楊嬌體育賽事創紀錄獎指出，具有中華民國國籍，且於今年國內外賽事中打破全國紀錄的選手，即可獲得新台幣100萬元獎金與榮譽獎座；具有中華民國國籍，且於114年全中運創下大會紀錄的選手，則能得到新台幣10萬元獎金與獎牌。

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王楊嬌體育賽事創紀錄獎發起人簡民惠透露，登上奧運舞台是所有運動員的夢想與榮耀殿堂，尤其每名選手的背後都有令人動容的奮鬥故事，然而許多青少年運動員因為缺乏訓練資源與社會關注，往往無法堅持到終點。

簡民惠認為，今年獎項特別擴大對青少年選手的支持，盼藉由實質獎勵，鼓勵台灣年輕小將堅持夢想、發揮潛能，「希望有更多台灣選手勇於挑戰極限，締造體壇新紀錄，唯有先打破台灣紀錄，才有機會挑戰世界紀錄。」（編輯：李亨山）1140416