玉井愛文山迎全中運自由車賽 青春追風感受山城魅力

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）114年全國中等學校運動會即將在台南登場，其中自由車登山車越野賽與個人公路賽選擇於風景優美玉井區舉行，市府結合周邊山城觀光與商圈，盼大家賽事之餘體驗山城魅力。

台南市政府發布新聞稿指出，玉井愛文山為本屆全中運自由車競賽越野賽場域，擁有得天獨厚自然環境與獨特地理特徵，山丘與茂密樹林更構成極具挑戰性越野路線，起伏多變山林地形與蜿蜒賽道更考驗選手技術及體能。

市府指出，愛文山獨特景色不僅讓賽事充滿挑戰性，也讓參賽者在比賽過程中能享受當地自然美景，更展現台南山城魅力，讓運動與地方風景完美融合。

市府指出，為讓更多人感受全中運熱力，此次特別與在地業者合作推出選手與隊職員專屬應援優惠，打造全民共享運動觀光熱潮。

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包括知名冰店「阿月芒果冰」祭出賽期限定活動，凡出示隊職員證，購買芒果冰1份即加贈1球冰淇淋，讓選手在炎熱氣候中也能享受到當季最新鮮的沁涼台南味；麗敏親子民宿於18日至25日提供選手、眷屬、裁判與賽事人員9折住宿優惠，將用最熱情應援，陪伴選手迎戰賽事。

台南市政府指出，全中運不僅是場上競技，更是展現城市熱情與能量的青春盛會，透過賽事與地方觀光結合，期待讓更多人看見台南山城觀光魅力與人情味，邀請全國民眾在賽會期間走進玉井，為選手吶喊喝采，也放慢腳步感受山城風光。（編輯：陳仁華）1140409