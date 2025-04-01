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114年全中運4/19台南登場 選手之夜演唱會規格

2025/4/1 12:04（4/1 13:01 更新）
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114年全國中等學校運動會賽前記者會1日在台北舉行，體育署副署長房瑞文（中）、台南市長黃偉哲（右3）、中華奧會主席林鴻道（左3）等人，共同揭曉開幕表演卡司。中央社記者謝佳璋攝 114年4月1日
114年全國中等學校運動會賽前記者會1日在台北舉行，體育署副署長房瑞文（中）、台南市長黃偉哲（右3）、中華奧會主席林鴻道（左3）等人，共同揭曉開幕表演卡司。中央社記者謝佳璋攝 114年4月1日
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（中央社記者黎建忠台北1日電）114年全國中等學校運動會將於4月19日到24日在台南市登場，今年共舉辦22種競賽種類，開幕典禮首次採用大型演唱會規格，選手之夜卡司堅強，要讓民眾和選手享受運動嘉年華。

今年全中運共舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車及木球等20種必辦項目，另外選辦滑輪溜冰、卡巴迪。

2022年杭州亞運，台灣卡巴迪代表隊分別拿下女子銀牌、男子銅牌，成績斐然，今年全中運首度將卡巴迪列入正式競賽種類。

台南市長黃偉哲致詞表示，台南睽違22年再度舉辦全中運，全中運是全國中學生體育競技的最高殿堂，這次籌辦將近1年，希望讓所有運動員留下最美好的回憶。

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台南市體育局長陳良乾說，開幕典禮選在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，以「榮耀派對」為主軸，首次採用大型演唱會的規格，融合青春和律動元素，打造最精彩的運動嘉年華。

今年開幕典禮請來多名大咖藝人，包括韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、創作歌手盧廣仲、台灣天團玖壹壹等。（編輯：吳素柔）1140401

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