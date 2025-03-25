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114年全中運在台南 大會服裝亮相

2025/3/25 13:16（3/25 14:01 更新）
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民國114年全國中等學校運動會4月19日至24日將在台南市登場，大會服裝及台南市代表隊服25日首度亮相。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月25日
民國114年全國中等學校運動會4月19日至24日將在台南市登場，大會服裝及台南市代表隊服25日首度亮相。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）民國114年全國中等學校運動會4月19日至24日將在台南市登場，大會服裝及台南市代表隊服今天首度亮相，展現全中運青春活力和運動精神。

全中運大會服裝及台南市代表隊服，今天在台南市體育場前廣場以走秀方式亮相，台南市長黃偉哲在宣傳記者會指出，台南會做好萬全準備，迎接全台近2萬名年輕選手及教練參賽。

黃偉哲表示，全中運服裝展現運動競技精神，透過融合台南歷史文化與環保永續理念，讓選手在賽場擁有舒適與機能兼具服裝，在競技場全力以赴，綻放青春榮耀。

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市府新聞稿指出，今年全中運服裝設計以「青出於藍．精彩青春」為理念，象徵選手超越自我、綻放青春光彩。台南作為台灣最早開發城市，也是海洋城市，大會服裝主色調選用磚瓦紅與鯤島藍，代表台南深厚歷史文化底蘊，且呼應臨海地理特色。

大會服裝材質選用環保紗線製成高機能布料，包括咖啡紗、寶特瓶紗與海洋能量紗，兼具異味控制、抗紫外線、速乾與抗菌等特性，穿著舒適，也展現環境永續的重視。（編輯：郭諭儒）1140325

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