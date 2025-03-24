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全中運4/19台南登場 聖火傳遞首站抵澎湖

2025/3/24 19:27（3/24 20:26 更新）
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114年全國中等學校運動會4月將登場，聖火首站24日下午由台南市傳抵澎湖，縣長陳光復（前右）接下聖火，並在縣府前廣場親手點燃聖火台。（澎湖縣政府提供） 中央社 114年3月24日
114年全國中等學校運動會4月將登場，聖火首站24日下午由台南市傳抵澎湖，縣長陳光復（前右）接下聖火，並在縣府前廣場親手點燃聖火台。（澎湖縣政府提供） 中央社 114年3月24日
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（中央社澎湖縣24日電）全國中等學校運動會4月19日在台南市登場，聖火首站今天下午由台南市傳抵澎湖，澎湖縣長陳光復接下聖火，並在縣府前廣場引燃，澎湖今年有60位選手參賽。

全國中等學校運動會聖火今天由台南市副市長葉澤山率領體育局長陳良乾及5位優秀選手抵達澎湖，在縣府前廣場完成交接，陳光復代表接下象徵榮耀的聖火，並親手點燃聖火台，象徵體育精神的延續與薪火相傳。

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陳光復表示，今年全中運自4月19日起至24日在台南市展開競技，澎湖縣有桌球、木球、田徑、跆拳道及滑輪溜冰等5個競賽項目，闖進全中運會內賽，隊職員共計60人全力迎戰，爭取佳績。

全中運聖火傳遞離島部分，自澎湖啟程，將依序前往金門和連江縣，完成離島聖火傳遞任務，31日起再由台南以逆時針方向環繞全台一圈，將全中運的熱情與精神散播至全國各地。（編輯：李淑華）1140324

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114年全國中等學校運動會聖火24日在台南市副市長葉澤山（2排右3）率領下抵達澎湖，於縣府前廣場完成交接，象徵體育精神的延續與薪火相傳。（澎湖縣政府提供） 中央社 114年3月24日
114年全國中等學校運動會聖火24日在台南市副市長葉澤山（2排右3）率領下抵達澎湖，於縣府前廣場完成交接，象徵體育精神的延續與薪火相傳。（澎湖縣政府提供） 中央社 114年3月24日
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