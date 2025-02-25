台南睽違22年辦全中運 邀企業應援助選手表現

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）全國中等學校運動會（全中運）將於4月19日至24日在台南市舉行，台南市睽違22年再度承辦，市府邀請地方企業參與，提供醫療、公衛、飲食等資源，盼讓參賽選手無後顧之憂。

台南市政府今天在永華市政中心舉辦「114年全中運在台南企業應援記者會」，由市長黃偉哲頒發感謝狀給30家企業及廠商代表，感謝各界對運動發展鼎力支持。

黃偉哲致詞表示，台南市睽違22年再度舉辦全中運意義非凡，市府用心優化競賽場地，以萬全準備迎接超過1萬8000名選手，不僅仰賴中央政府支持，更需要各界企業鼎力相助，與民眾熱情響應。

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黃偉哲強調，此次全中運延續承辦全運會經驗與能量，邀請地方企業在醫療、公衛、飲食、健康補給等多方面提供資源，期盼透過公私協力，為選手們打造勇敢追夢舞台，讓選手在競技之餘，也能感受台南的熱情與用心。

台南市政府體育局提供資料指出，全中運聖火引燃將於3月22日在億載金城舉行，象徵榮耀起點從台南開始，聖火將環全台22縣市傳遞，3月31日從台南市政府出發，往南逆時針環台灣一圈，邀請全國民眾共同關注聖火傳遞，迎接全中運到來。（編輯：謝雅竹）1140225