台南因應全中運提前開學 黃偉哲籲落實防疫措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南5日電）因應114年全國中等學校運動會在台南，台南市國中小學今天提前開學，警方全面執行護童專案，市長黃偉哲也視察學生返校上課，且呼籲落實各項防疫措施，安心上學及健康學習。

今天是台南市國中小學開學首日，黃偉哲前往新營區新進國小迎接學生返校上課，關心學校各項防疫措施及教學設置，且入班宣導流感防疫及正確洗手步驟。黃偉哲指出，因應全中運，台南市提前1週開學，但全中運當週將放假。

黃偉哲表示，目前腸病毒、流感等疾病仍處於流行期，傳播風險增高，學校應落實防疫，重視流感疫苗接種，勤洗手、戴口罩，建立健康安全校園，確保環境衛生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府新聞稿指出，教育局已督責各校開學前後落實校園環境管理、防疫物資整備、師生健康監測、加強衛教宣導、疫情通報及鼓勵疫苗接種等防疫措施，持續環境衛生消毒、環境巡檢及清除病媒蚊孳生源，確保防疫到位。

此外，台南開學首週是友善校園週，由學校規劃全校師生登革熱、腸病毒防治衛教宣導，強化防疫知能及養成良好衛生習慣，莫將個人物品隨意堆置在學校周邊，避免病媒蚊孳生。（編輯：謝雅竹）1140205