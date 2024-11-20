114年全中運在台南 首波宣傳影片公開

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（中央社記者張榮祥台南20日電）民國114年全國中等學校運動會，預定明年4月19日至24日在台南市登場；台南市政府今天公開首波宣傳影片，一起為選手們加油打氣，也露出名勝景點，展現台南風貌。

南市府體育局今天公開114年全中運首波宣傳影片，將在體育局4大平台（Facebook、Instagram、YouTube、Threads）亮相，也將出現於新聞台等平台，粉絲專頁還會不定期推出抽獎活動，以及最新賽事訊息。

體育局指出，114年全中運預估22縣市共近2萬名教練、選手及隊職員齊聚台南，出賽一年一度中學生競技盛會，宣傳影片在多個競賽場館拍攝，也露出名勝景點，展現台南風貌。

體育局表示，114年全中運將舉辦22種競賽種類，除20種必辦種類，選辦項目則是台南市優勢運動的滑輪溜冰及卡巴迪，希望為台南市留下更多面獎牌。（編輯：陳仁華）1131120