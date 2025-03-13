體育署補助轉播393場基層賽事 持續強化宣傳行銷

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（中央社記者黎建忠台北13日電）體育署自109年推動「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，至今核定補助393場次各式基層賽事，未來將持續強化賽事前、中、後期的行銷宣傳，達到推廣基層體育的目的。

體育署副署長洪志昌在接受媒體訪問時表示，體育署針對運動傳播產業這一塊的補助，主要分為4大區塊：奧、亞運主要補助有轉播權的電視台；再來是大專校院傳播人才的培育輔導；第3就是國內基層賽事的委託轉播；最後是直接補助單項的基層賽事。

洪志昌強調，過往協會在舉辦單項賽事，只會注意到比賽期間或者決賽日的轉播，但對於賽事的行銷上都比較沒有觀念，因此體育署透過提升經費補助，並且委託專家小組，向各體育團體宣導行銷建議。

體育署將在3月28日舉辦「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」說明會暨增能課程，希望藉此獲得更多資源，並且讓各體育團體更瞭解行銷的重要性。

今天出席記者會的國立體育大學副教授江亦瑄提到，目前已經有17所大學投入過全中運、全大運的轉播，這些大學生人才可以繼續在基層賽事轉播發揮長才。

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江亦瑄指出，現在是新科技時代，對賽事轉播的硬體要求沒有像以往這麼高，「我們可以利用短影音、IG限時動態等，呈現更多賽事前、中、後的行銷方法。」

未來針對基層體育賽事的行銷宣傳，會先在各協會自己的臉書粉專上呈現，也會在體育署的「動滋Sports」YouTube頻道上看得到，最後會Tag基層選手自己的社群平台，讓更多相關受眾可以看見。（編輯：李亨山）1140313