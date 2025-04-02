世界中學生U15運動會 陳羿岑國際賽首秀玩偶相伴

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）世界中學生U15運動會4日起將在塞爾維亞登場，去年在全中運田徑勇奪5金的陳羿岑將迎接國際賽首秀，這次特別帶玩偶「熊抱哥」，她今天說，將透過比賽維持感覺，備戰全中運。

陳羿岑從國小1年級參加舞蹈校隊，曾接觸現代舞和古典舞，5年級體育課測驗時，因擁有不錯速度，被邀請成為田徑隊一員，喜歡和別人競爭感覺的她，也從那時候踏上田徑這條路。

陳羿岑從民國112年首度參加全中運獲得1金1銅，去年再次參賽則大放異彩，參加5個項目，在200公尺、400公尺、4x400公尺接力、4x400公尺混合接力、4x100公尺接力都奪得金牌。

陳羿岑今天出席世界中學生U15運動會代表團授旗典禮接受媒體聯訪表示，首次參加國際賽，既興奮又緊張，特別帶了平常會抱著入睡的玩偶「熊抱哥」相伴。她坦言，當初練田徑時未曾想過，有一天可以出國比賽，期待這次比賽和其他國家選手交流。

陳羿岑表示，將透過世界中學生U15運動會維持比賽感覺，返台後將投入全中運，接下來期待能透過台灣國際田徑公開賽，達標2026年名古屋亞運資格。

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2025年世界中學生U15運動會將於4月4日至14日在塞爾維亞舉行，台灣代表團這次在射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球等12個運動種類，共派出75名選手及28名教練，將於今晚啟程。

體操教練蔡恆政也是教練團之一，在帶著愛徒丁華恬參加4月底全大運之前，這次先帶領小女兒蔡艾瑄出國參賽，也是父女倆二度攜手出征國際賽。同樣是教練身分，蔡恆政心情卻不太相同，他坦言，帶著其他選手參賽時很緊張，相較之下，陪女兒比賽時心態會較為順其自然。（編輯：張雅淨）1140402