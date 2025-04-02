加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共軍演東海實彈射擊 國軍偵獲58機艦船、立即備戰操演應對
首頁 / 運動

李雅英親自回應雲豹爭議事件 李珠珢新莊初亮相

2025/4/2 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北2日電）中職富邦悍將今天在新莊棒球場進行主場開幕戰，韓籍啦啦隊女孩李雅英親自回應日前雲豹「雅英來」風波，她表示，這種玩笑話聽的人可能會不舒服，希望以後類似事情不要再發生。

富邦悍將今年陣中Fubon Angels「韓籍3本柱」分別有李雅英、南珉貞、李珠珢，日前台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉的「雅英來」言論惹議，李雅英今天接受聯訪時也提到這件事。

李雅英表示，對這事件感到有點遺憾，「以說的人立場可能覺得是輕鬆玩笑，但聽的人可能會不舒服，我是沒看過影片，但有看到報導、相關文字，之前也有透過Instagram限動表達了我的立場。」

李雅英指出，已經看過對方的道歉文，「我想相信這是真誠的道歉，以後希望這種事情不要再發生。」她並指出，這種不舒服的話題看到的人也會很累，所以希望風波可以過去，並盼能展現正面、努力工作、充滿力量的模樣給大家，「想要對一直支持我的人展現感謝。」

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，新加入的李珠珢今天在新莊主場初亮相，她直呼相當緊張，「太緊張了，緊張到想哭，昨天晚上還夢到自己跳錯。」有球迷為了買周邊商品昨晚就來排隊，李珠珢笑說：「很害羞，不知道為什麼要買我的周邊。」

學姊南珉貞則鼓勵李珠珢，她去年也非常緊張，但自由地表現自己就好。南珉貞並指出，今年是她在悍將應援的第2年，已適應很多，「也來了新的朋友（李珠珢），有新的能量，也希望能幫助富邦的戰績更往上。」（編輯：龍柏安）1140402

#中職
#富邦悍將
#台灣職業籃球大聯盟
#李珠珢
李雅英
TPBL雲豹執行長惹議 李雅英：不可輕描淡寫帶過
李珠珢
陳昭如分享接洽李珠珢過程 抱電腦赴韓國簡報悍將為女神李珠珢辦加盟記者會 4/2應援初亮相
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：