李雅英親自回應雲豹爭議事件 李珠珢新莊初亮相

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（中央社記者楊啟芳新北2日電）中職富邦悍將今天在新莊棒球場進行主場開幕戰，韓籍啦啦隊女孩李雅英親自回應日前雲豹「雅英來」風波，她表示，這種玩笑話聽的人可能會不舒服，希望以後類似事情不要再發生。

富邦悍將今年陣中Fubon Angels「韓籍3本柱」分別有李雅英、南珉貞、李珠珢，日前台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉的「雅英來」言論惹議，李雅英今天接受聯訪時也提到這件事。

李雅英表示，對這事件感到有點遺憾，「以說的人立場可能覺得是輕鬆玩笑，但聽的人可能會不舒服，我是沒看過影片，但有看到報導、相關文字，之前也有透過Instagram限動表達了我的立場。」

李雅英指出，已經看過對方的道歉文，「我想相信這是真誠的道歉，以後希望這種事情不要再發生。」她並指出，這種不舒服的話題看到的人也會很累，所以希望風波可以過去，並盼能展現正面、努力工作、充滿力量的模樣給大家，「想要對一直支持我的人展現感謝。」

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此外，新加入的李珠珢今天在新莊主場初亮相，她直呼相當緊張，「太緊張了，緊張到想哭，昨天晚上還夢到自己跳錯。」有球迷為了買周邊商品昨晚就來排隊，李珠珢笑說：「很害羞，不知道為什麼要買我的周邊。」

學姊南珉貞則鼓勵李珠珢，她去年也非常緊張，但自由地表現自己就好。南珉貞並指出，今年是她在悍將應援的第2年，已適應很多，「也來了新的朋友（李珠珢），有新的能量，也希望能幫助富邦的戰績更往上。」（編輯：龍柏安）1140402