朱育賢感謝球迷交換紀念球 直呼是人生特別1天

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職味全龍隊朱育賢今天達成生涯千安紀錄，他直呼「在我人生是很不一樣的1天。」他希望可以做好榜樣給還在就學的小朋友，也感謝願意用16顆簽名球交換千安紀念球的球迷。

朱育賢今天在5局下從富邦悍將投手游霆崴手中敲出陽春砲，用全壘打達成生涯千安里程碑，為中職第30人達成千安。33歲的朱育賢於2015年季中選秀第7輪被Lamigo桃猿隊選中，去年季後行使自由球員權利，離開樂天桃猿、轉戰味全龍。

如今在新球隊達成千安，朱育賢直言很感動，「今天在我的人生是滿不一樣的1天，家人也有在現場，就發現自己也老了，小朋友這麼大了，很開心今天可以達成這個成就。」朱育賢提到，因為希望可以在天母主場達成，所以一度有點小壓力，「可以站上去跟龍迷打招呼很開心。」

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今天撿到千安紀念球的球迷是坐在外野「燒烤席」的一家人，交換條件僅全家人16顆簽名球及合照，朱育賢表示，「很感謝他們，這在別人眼中可能只是1顆球，但對我們的意義很大，以後可以跟自己孫子說有達成過這個成就。」

朱育賢提到，希望自己可以把職業球員這個角色表現好，「還有很多在求學階段的小朋友，他們都是以我們為榜樣，希望自己可以讓他們相信現在棒球環境愈來愈好，不要去擔心出身、資歷，只要願意付出努力一定會有所回報。」（編輯：李亨山）1140405