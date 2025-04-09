日本羽球女神志田千陽發文 請中國粉絲停止跟蹤

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（中央社北京9日綜合外電報導）日本羽球甜心志田千陽在Instagram發文，拜託中國粉絲「停止跟蹤」她，並說不必要的關注讓她感到「很害怕」。

法新社報導，在巴黎奧運奪下女子雙打銅牌的志田千陽，因為積極接觸中國文化而擄獲一大票中國粉絲，被球迷與媒體封之為「羽球女神」。現年27歲的志田千陽目前正在中國東部的寧波市參加亞洲羽球錦標賽。

志田千陽昨天在社群平台Instagram發文，控訴一些粉絲行為太超過。

志田千陽以中文寫道：「我們在中國的每次比賽都有受到跟蹤狂的傷害，已經持續了一年半的時間，最近我已經感到很不舒服很害怕了。」

「從現在開始請立刻停止跟蹤或類似行為，但如果這種情況還一直持續下去，我會想辦法做處理。」

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志田千陽又說，「但我知道不是所有粉絲都是這樣」，並「謝謝大家一直以來的支持」。

志田千陽與她的雙打搭檔松山奈未在世界排名第3名，兩人今天在寧波擊敗日本同胞大竹望月與高橋美優。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140409