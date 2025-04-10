首座人工輕艇激流賽道 鄭世忠期待選手在家比賽

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（中央社記者黎建忠台北10日電）教育部體育署長鄭世忠今天前往宜蘭安農溪，視察台灣首座人工輕艇激流標桿賽道新建工程，預計4月17日完工。鄭世忠強調，世壯運是賽道完工後首場賽事，期待選手「在家比賽」創佳績。

鄭世忠在接受媒體聯訪時表示，這條輕艇激流的賽道，很可能是亞洲第一座人工賽道，未來有機會吸引東北亞甚至歐美等冬季嚴寒國家的選手來台訓練，目前看起來進度都在範圍內。

鄭世忠提到，杭州亞運台灣已經有張筑涵選手拿到金牌，這條賽道她也幫忙參與許多設計和提供意見，可以說是非常貼近選手的想法，相信台灣很快就能在奧運賽場上站穩腳步。

這條人工輕艇激流標桿賽道全長370公尺，包括準備區20公尺、激流賽道250公尺、緩和池30公尺、延伸區30公尺等；比賽時將引用安農溪的溪水進入賽道，建造總經費超過新台幣2億元。

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體育署已在南投日月潭打造水上運動訓練中心，專門給划船、競速輕艇集訓，而未來安農溪人工輕艇激流標桿賽道完工，也將於旁邊打造一棟2層樓選手訓練中心，讓選手將來集訓時可以安心入住訓練。

安農溪人工輕艇激流標桿賽道預計4月30日舉辦啟動典禮及雙北世壯運測試賽；據了解，將於5月17日登場的世壯運，預計有32名國內外好手參加輕艇激流標桿的比賽。（編輯：陳政偉）1140410