世界盃與劉宛渝奪金 楊昆弼有神隊友還有妻相伴

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣選手楊昆弼今天世界盃布宜諾斯艾利斯站不定向飛靶混合團體賽金牌戰正規賽最後一發失手，所幸隊友劉宛渝頂住壓力，最終加賽擊敗澳洲組合，而他這趟不僅有隊友相助，妻子也有隨行。

劉宛渝與楊昆弼過去就曾有多次合作經驗，這次在世界盃阿根廷布宜諾斯艾利斯站再度搭檔，在混合團體賽資格賽以144分、第1名之姿晉級金牌戰。

劉宛渝與楊昆弼金牌戰迎戰澳洲組合艾爾茲（Mitchell Iles）與史密斯（Penny Smith），其中史密斯去年巴黎奧運摘銅，這次世界盃個人賽更是已添得1金。

金牌戰每組2名選手各射25發後決定名次，前24發射完後，台灣組合仍領先1分，而楊昆弼錯失最後一發後形成平手，壓軸上場的劉宛渝能否命中成為關鍵，所幸劉宛渝頂住壓力，兩人隨後更在加賽階段以5比4射下金牌。

楊昆弼接受中央社訪問時表示，正規賽最後一發原本已經大概知道方向，但沒想到出手太快，雖然有點懊惱，但他仍相信隊友，「我相信她可以的。」

劉宛渝坦言，當下有愣了一下，但隨即告訴自己要撐住，至少還有機會爭奪金牌。

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劉宛渝繼個人賽銅牌、締造生涯在世界盃里程碑後，又在混合團體賽進帳1金，這也是她與楊昆弼在世界盃合作首面金牌，她直呼，真的是出乎意料，沒想到能有這麼大突破。

楊昆弼接下來將轉戰在秘魯舉辦的世界盃，去年底結婚的他，另一半是韓國射擊選手，從今年起國際賽有妻子相伴，他也感謝妻子協助打理生活瑣事，讓他可以聚焦在比賽、訓練。（編輯：李錫璋）1140411