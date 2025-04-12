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「五股石油王」蒙眼PK快打旋風6 笑稱真盲打

2025/4/12 17:31
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣電競好手「五股石油王」林立偉今天受邀擔任Red Bull BC One台灣賽觀戰嘉賓，賽前蒙眼跟評審之一的Hong 10進行快打旋風6表演賽，林立偉笑說：「沒聲音、沒畫面，真的是盲打。」

Red Bull BC One是台灣霹靂舞界一年一度的盛會，而知名快打旋風賽事「Red Bull Kumite」台灣預賽也已在2月落幕，主辦單位今天特地將霹靂舞、電競這2種新興運動做結合。

Red Bull BC One台灣賽評審之一，是拿過3次世界總冠軍的韓國好手Hong 10，他也是杭州亞運的霹靂舞銀牌，但今天是第1次玩「快打旋風6」，因此受邀表演的林立偉特地戴上眼罩和他PK。

即便是拿到亞運電競銅牌的林立偉，在「看不到、聽不到」的情況下，還是不敵Hong 10。

林立偉今天告訴中央社記者，儘管之前有過2次帶眼罩的表演賽，「但至少都還可以帶耳機，聽得到遊戲中的聲音，還可以判斷一下是什麼戰況，但今天看不到、聽不到就真的是盲打，難度確實很高。」

林立偉指出，其實電競和霹靂舞已經盛行超過10年，只是這2、3年才列入亞奧運被更多人看見，「我覺得這2種運動都有相同性，很講究個人魅力，也都是時下年輕人喜歡的。」

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他笑說：「快打旋風6裡面有個角色JAMIE，就跟霹靂舞很有關係，JAMIE在這款遊戲裡的角色設定，就是醉拳加街舞。」

談到今年的計畫，林立偉透露5月就會有3場大賽，第1場就是「Evo Japan」，2023年林立偉就曾奪冠。（編輯：李亨山）1140412

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