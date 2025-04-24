加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA2/300
首頁 / 運動

巴特勒重摔倒地骨盆受傷 NBA勇士G2吞敗

2025/4/24 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓23日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今晚與休士頓火箭進行季後賽首輪第2戰，當家球星巴特勒在第1節尾聲因湯普森犯規而重摔倒地，骨盆受傷，無法再回到場上。

美聯社報導，巴特勒（Jimmy Butler）是在跳起試圖爭搶籃板時，雙腿被湯普森（Amen Thompson）撞到，兩人在碰撞中雙雙重摔，巴特勒倒在地板上的時間比湯普森更久。

巴特勒最後還是爬起來，緩緩走到球場另一端罰球，2罰1中，不久後下場並立即前往休息室。

球隊之後宣布他的傷勢，並說巴特勒不會回歸。一名球隊幹部在中場休息時表示，巴特勒明天將進行核磁共振（MRI）檢查。

巴特勒在退場前貢獻3分與2籃板，勇士今天終場以94比109敗陣。他在第1戰中挹注25分、7籃板與6助攻，助球隊以95比85拿下首勝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天投入全隊最高的20分、9助攻和5籃板；穆迪（Moses Moody）和波斯特（Quinten Post）各進帳12分；波齊姆斯基（Brandin Podziemski）因為胃痛，上半場大多時候都坐板凳，到了第3節才回到場上。

火箭的葛林（Jalen Green）有著全場最高38分表現，是贏球功臣。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140424

NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
尼克後衛布朗森擊敗約基奇 獲NBA年度關鍵球員獎[影]
71
更多編輯台推薦新聞：