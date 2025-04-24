巴特勒重摔倒地骨盆受傷 NBA勇士G2吞敗

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（中央社休士頓23日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今晚與休士頓火箭進行季後賽首輪第2戰，當家球星巴特勒在第1節尾聲因湯普森犯規而重摔倒地，骨盆受傷，無法再回到場上。

美聯社報導，巴特勒（Jimmy Butler）是在跳起試圖爭搶籃板時，雙腿被湯普森（Amen Thompson）撞到，兩人在碰撞中雙雙重摔，巴特勒倒在地板上的時間比湯普森更久。

巴特勒最後還是爬起來，緩緩走到球場另一端罰球，2罰1中，不久後下場並立即前往休息室。

球隊之後宣布他的傷勢，並說巴特勒不會回歸。一名球隊幹部在中場休息時表示，巴特勒明天將進行核磁共振（MRI）檢查。

巴特勒在退場前貢獻3分與2籃板，勇士今天終場以94比109敗陣。他在第1戰中挹注25分、7籃板與6助攻，助球隊以95比85拿下首勝。

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勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天投入全隊最高的20分、9助攻和5籃板；穆迪（Moses Moody）和波斯特（Quinten Post）各進帳12分；波齊姆斯基（Brandin Podziemski）因為胃痛，上半場大多時候都坐板凳，到了第3節才回到場上。

火箭的葛林（Jalen Green）有著全場最高38分表現，是贏球功臣。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140424