富邦悍將韓國主題日 邀幻藍小熊、金針菇開球

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒富邦悍將今天表示，將於5月3日、4日在主場新莊棒球場舉辦韓國主題日，「韓籍3本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞合體應援，還邀請女團幻藍小熊、YouTuber金針菇開球。

悍將「韓籍3本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞在5月3日、5月4日主題日2天全體到齊合體，3日5局中場由南珉貞獨秀演出，4日則由李雅英SOLO登場，李珠珢將在4日賽前舉辦加入悍將後首次的官方簽名會。

悍將球團表示，5月3日將由在韓國出道後擁有超高人氣的「台妞韓團」幻藍小熊（GENBLUE）擔任開球嘉賓。由AYEON（阿勇）、XXIN、YUAN許媛媛、LILI毓、AYAKO采甄、NICO組成的幻藍小熊，近期發行新專輯後巡迴各地，深受粉絲喜愛。

悍將球團也指出，將於5月4日邀請到擁有百萬人氣的YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擔任開球嘉賓。來台10年的金針菇，以流利中文及生活化影片內容，成為許多人了解台韓文化的重要橋樑。

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悍將球團指出，主題日2天進場的球迷可獲得限量好禮，凡憑當日闖關卡，即可兌換3名韓籍成員李珠珢、李雅英、南珉貞的「韓援小卡」1張；另外還有韓國「荳荳隱形貼」等好禮。

此外，賽前闖關遊戲有濃濃韓風，包括畫片大對決、宮廷好妙手、花牌的復仇、擲柶好運氣、鐵圈滾向前等有趣的韓國傳統遊戲。（編輯：陳政偉）1140430