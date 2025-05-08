台北羽球賽王齊麟、邱相榤晉8強 創今年最佳成績

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（中央社記者黎建忠台北8日電）首度搭檔在台北羽球公開賽亮相的台灣男雙組合王齊麟、邱相榤，今天在16強以21比19、21比7擊敗自家學弟陳政寬、陳子亦，如願挺進8強，寫下今年最佳戰績。

王齊麟和邱相榤組合今年參加了7個人國際賽事，除了全英公開賽首輪淘汰外，其餘6場全都是止步16強。

今天王齊麟和邱相榤面對同屬土銀球團的陳政寬、陳子亦，首局雙方還有來有往，比賽尾聲雖一度取得18比14的領先，但又被追到18平手，幸好邱相榤幾次主動網前搶攻，順利靠著3比1攻勢收尾拿下首局。

第2局王齊麟和邱相榤終於放開來打，尤其王齊麟克服首局的緊張壓力，讓他們在7比5領先時，直接一波14比2的攻勢拿下比賽勝利。

王齊麟賽後接受媒體聯訪時表示，打到有實力的學弟本來就比較容易緊張，加上今年比賽全都是止步16強，就感覺好像自己有個心魔過不去，幸好首局後段全靠邱相榤撐過去。

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邱相榤則提到，首局一開始確實有一點卡關的感覺，但撐過那一段拉鋸的時期後，就覺得比較好打，「加上學長（王齊麟）一直說要交給我，所以就把這場比賽當作一個考驗，很開心我們闖過去了。」

邱相榤強調，這場16強節奏都控制得不錯，「所以可以比較冷靜的去處理球，不會像之前有比較多關鍵分的失誤，才能在第2局很快拉開比數獲勝。」（編輯：陳清芳）1140508