台北羽球公開賽王子維晉4強 透露好想奪冠

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（中央社記者黎建忠台北9日電）台灣「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單8強，以21比13、21比15擊敗馬來西亞的賀首維，順利晉級4強；王子維笑說：「從17歲打到現在，很想拿一座台北賽冠軍。」

王子維4月上旬決定入伍服12天補充兵，退伍後回到國訓中心訓練將近2週，就頂著大平頭參加台北羽球公開賽，結果一路闖進4強。

王子維今天生涯首戰賀首維，首局在3比3平手後，靠著多拍拉吊保持耐性，並尋找進攻機會，逐漸拉開比數，順利輕鬆拿下。

第2局開賽就是7比2攻勢，雖然比賽中段被追到14比13，但隨後王子維多次後場突擊奏效，靠著6比1攻勢取得6個賽末點，最終直落2獲勝。

王子維賽後接受媒體訪問表示，當兵12天只能練一些基礎體能，基本上都沒有碰球拍，所以剛退伍的時候很擔心球感盡失，「幸好回到國訓重新訓練後，發現沒有差太多，就把體能狀態拉上來後，才能銜接上這場比賽。」

現年30歲的王子維提到，自己從17歲就開始參加台北羽球公開賽，但從沒拿過冠軍，「如果今年能夠圓夢的話，也會是我羽球生涯一個重要的里程碑。」

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王子維想要奪冠，明天4強對上世界排名第11的新加坡一哥駱建佑將是關鍵。王子維說：「我們之前也有一起訓練過，過去也交手很多次，現在就是回去休息放鬆，然後回想一下過去對戰的內容。」

根據世界羽球聯盟（BWF）官網資料，王子維和駱建佑生涯交手8次，雙方勝負各半，但王子維收下近期對戰3連勝。（編輯：張雅淨）1140509