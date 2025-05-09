魔鷹連4戰開轟 超前2分砲助雄鷹擊退兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹展現長打火力，今天與中信兄弟比賽6局超前2分砲、為個人本季第9轟，也是連4場出賽開轟，率隊以6比2擊敗中信兄弟，並獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）近期手感火燙，從4月29日算起，近8場比賽敲出8轟，今天作客台中洲際棒球場與兄弟交手，雄鷹隊前5局打完1比2落後，6局上王柏融率先敲出安打，魔鷹開轟2分砲助球隊超前比數。

雄鷹隊攻勢延續，再靠著郭阜林安打、犧牲觸擊推進、王博玄也敲出帶有打點的安打，張肇元選到四壞保送上壘，林家鋐安打添分，紀慶然二壘打，送回雄鷹隊第6分。

雄鷹隊今天由洋投後勁（Bradin Hagens）先發，僅在2局下有失分狀況，接連投出2次四壞保送，再被詹子賢敲出安打攻占滿壘，被江坤宇敲出滾地球先掉1分，2人出局後再被許庭綸敲出安打再掉1分。

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後勁今天總計用101球投7局，被敲出3支安打，投出3次三振、4次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發奪下個人本季第4勝。

雄鷹隊洋砲魔鷹1局、4局上都選到四壞保送，6局開轟，今天3打數敲出1轟，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場MVP。（編輯：黃名璽）1140509