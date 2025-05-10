加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：美國擬定首批貿易談判優先名單 台灣上榜
首頁 / 運動

台北羽球賽 謝沛珊洪恩慈相隔17年地主女雙晉決賽

2025/5/10 17:16（5/10 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台北羽球公開賽10日在台北小巨蛋持續進行4強賽程，台灣女雙組合洪恩慈（左）、謝沛珊（右）以21比13、21比15直落2擊敗日本組合，成功晉級冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
2025台北羽球公開賽10日在台北小巨蛋持續進行4強賽程，台灣女雙組合洪恩慈（左）、謝沛珊（右）以21比13、21比15直落2擊敗日本組合，成功晉級冠軍戰。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣羽球女雙好手謝沛珊、洪恩慈，今天在台北羽球公開賽4強，以21比13、21比15擊敗日本組合廣上瑠依、保原彩夏，成為賽史從2008年後，再度有地主女雙挺進決賽。

世界排名第13名的台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈，今年列為大會頭號種子，今天對上是日本新組合，還沒有世界排名的廣上瑠依、保原彩夏。

台灣組合靠著較佳的經驗，以及主動掌握攻勢，在首局7比7平手時，拉出一波9比2的攻勢拉開差距收下第1局。

第2局謝沛珊、洪恩慈同樣沒有遭遇太大抵抗，在5比5平手後逐漸擴大領先，並在12比9時連得5分奠定勝基，順利直落2過關。

在台北羽球公開賽史上，台灣在女雙項目共拿過4次冠軍，分別在2004、2005、2007、2008年，全都是由「黃金女雙」簡毓瑾、程文欣包辦，不過自2008年後，台灣女雙再也沒闖進過冠軍戰。

洪恩慈接受媒體訪問時表示，「我們賽前並沒有關心這些紀錄，就是一場比賽一場比賽的好好打，只要把內容打好，自然就會有機會爭冠。」

google news透過 Google News追蹤中央社

談到2人今年的最大的改變，都異口同聲地說：「溝通和心態吧。」謝沛珊說：「以往比分接近時，我們2人的心態都很容易緊張變得不溝通，最後就輸球；但現在我們2人只要發現問題，就會立刻在場上溝通，就算比較激烈也沒關係。」

洪恩慈透露，在自家主場比賽感覺就是不一樣，「雖然一出場會因為滿場觀眾加油聲而有點緊張，但很快就會放開來，能在主場打進冠軍戰就是很爽。」（編輯：李亨山）1140510

#日本
#台北羽球公開賽
#洪恩慈
2025台北羽球公開賽10日在台北小巨蛋持續進行4強賽程，台灣女雙組合洪恩慈（前左）、謝沛珊（前右）確定將爭冠，成為賽史自2008年以來，相隔17年再度有地主女雙挺進決賽。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
2025台北羽球公開賽10日在台北小巨蛋持續進行4強賽程，台灣女雙組合洪恩慈（前左）、謝沛珊（前右）確定將爭冠，成為賽史自2008年以來，相隔17年再度有地主女雙挺進決賽。中央社記者翁睿坤攝 114年5月10日
謝沛珊
蘇迪曼盃 台灣預賽首戰3比1提前勝加拿大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：