台北羽球賽 謝沛珊洪恩慈相隔17年地主女雙晉決賽
2025/5/10 17:16（5/10 17:56 更新）
（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣羽球女雙好手謝沛珊、洪恩慈，今天在台北羽球公開賽4強，以21比13、21比15擊敗日本組合廣上瑠依、保原彩夏，成為賽史從2008年後，再度有地主女雙挺進決賽。
世界排名第13名的台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈，今年列為大會頭號種子，今天對上是日本新組合，還沒有世界排名的廣上瑠依、保原彩夏。
台灣組合靠著較佳的經驗，以及主動掌握攻勢，在首局7比7平手時，拉出一波9比2的攻勢拉開差距收下第1局。
第2局謝沛珊、洪恩慈同樣沒有遭遇太大抵抗，在5比5平手後逐漸擴大領先，並在12比9時連得5分奠定勝基，順利直落2過關。
在台北羽球公開賽史上，台灣在女雙項目共拿過4次冠軍，分別在2004、2005、2007、2008年，全都是由「黃金女雙」簡毓瑾、程文欣包辦，不過自2008年後，台灣女雙再也沒闖進過冠軍戰。
洪恩慈接受媒體訪問時表示，「我們賽前並沒有關心這些紀錄，就是一場比賽一場比賽的好好打，只要把內容打好，自然就會有機會爭冠。」
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談到2人今年的最大的改變，都異口同聲地說：「溝通和心態吧。」謝沛珊說：「以往比分接近時，我們2人的心態都很容易緊張變得不溝通，最後就輸球；但現在我們2人只要發現問題，就會立刻在場上溝通，就算比較激烈也沒關係。」
洪恩慈透露，在自家主場比賽感覺就是不一樣，「雖然一出場會因為滿場觀眾加油聲而有點緊張，但很快就會放開來，能在主場打進冠軍戰就是很爽。」（編輯：李亨山）1140510
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