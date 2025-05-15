TLPGA中信女子高球賽 侯羽桑飆66桿獨居領先

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（中央社記者黎建忠台北15日電）TLPGA和日本次巡共同認證的中國信託女子公開賽，今天在東方高爾夫俱樂部進行首回合，近況出色的旅美好手侯羽桑，抓8博蒂、吞1次雙柏忌繳出低於標準6桿的66桿，以2桿之差領先。

現年25歲的侯羽桑，本季是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）次級巡迴賽的會員，今年打了4場比賽有3場晉級，不過她在5月初的美國公開賽資格賽，以該區資格賽第1名成績取得大賽參賽權。

本週回到台灣參賽，侯羽桑狀態依舊火燙，今天從第10洞出發的她，一下就在標準5桿的第10洞抓博蒂，接著在第12洞再度進帳，總計前9洞繳出32桿的佳績。

儘管轉場後在標準3桿的第2洞吞下雙柏忌，但這僅是她全場唯一的失誤，但完全不影響她的心態，後續在第4、6、8洞各抓1博蒂，以精彩的66桿打完首回合。

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侯羽桑賽後接受媒體訪問時表示，首日佳績歸功於近期進行的大調整，最近去美國前換了全新的鐵桿，擊球感覺變得相當理想，所以18洞推桿也只花了25推，打起來特別順手。

侯羽桑認為，鐵桿的控制力能夠創造出更近洞口的擊球結果，「因此可以讓首推不需太複雜的判讀，自然就降低許多壓力，今天我在5桿洞的策略也是採取安全的lay up策略，相對也留下許多很理想的球位進攻果嶺。」（編輯：張銘坤）1140515