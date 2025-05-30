陳偉殷到場觀賽 林維恩1A先發3.1局失6分吞敗

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）為備戰明年世界棒球經典賽，找來退役球星陳偉殷加入情蒐團隊，陳偉殷今天到場看美職奧克蘭運動家隊小聯盟1A投手林維恩先發，可惜林維恩投3.1局失掉6分責失分、承擔敗投。

退役球星陳偉殷、郭泓志、林威助等加入明年經典賽情蒐團隊，也陸續啟動情蒐作業，陳偉殷今天透過社群分享到場看林維恩在小聯盟先發出賽畫面。

運動家隊1A今天與聖地亞哥教士隊1A交手，林維恩擔任先發投手，1局下雖有投出保送、但沒有失分，2局下有狀況，接連被敲出2支安打後投出觸身球保送，再被敲出二壘打失掉2分，2人出局後再被敲出二壘打、再掉2分。

林維恩3局讓對手3上3下，4局下再被敲出2支二壘打失分，1人出局球隊0比5落後時退場，接替投手沒有止血，先投出保送、被敲出二壘打再掉1分，這1分要算在林維恩身上。

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林維恩今天總計用57球投3.1局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉6分責失分，球隊終場以7比13吞敗，林維恩吞下個人本季第3敗，賽後防禦率4.61。

林維恩4月出賽維持不錯表現，單月防禦率2.70，5月出賽失分偏多，目前5月總計5場先發出賽吞下3敗，單月防禦率6.43。（編輯：龍柏安）1140530