響尾蛇2A送林昱珉限量T恤 用台語喊話：毋通放過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北31日電）美職亞利桑那響尾蛇隊2A今天宣布推出進場送林昱珉限量T恤活動，上面印有龍的圖案，還有林昱珉中英文名字，在官方網站上還用台語寫上，這個機會「毋通放過」。

林昱珉2021年底加盟美職亞利桑那響尾蛇隊，今年球季都在小聯盟3A出賽，目前本季3A共5場先發出賽，共投21.2局失掉10分（9分責失分），投出18次三振，戰績2敗、防禦率3.74。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林昱珉在2023、2024年球季都有在小聯盟2A出賽，響尾蛇隊2A球隊阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles）發出公告，宣布美國時間5月31日賽事前1500名入場球迷就可以獲得林昱珉限量紀念T恤。

黑色T恤上印上漫畫風格龍的圖案、林昱珉的圖像，以及林昱珉的中、英文姓名，並在社群上用台語寫上，這個機會「毋通放過」。（編輯：李亨山）1140531