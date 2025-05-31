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專訪／法國出版「台灣的80字」 作者：台灣不會停止邁向美好
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美國女子高球公開賽 徐薇淩穩定發揮晉級機會濃

2025/5/31 12:00
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（中央社記者黎建忠台北31日電）LPGA年度大賽之一的美國女子高爾夫公開賽今天進行第2回合，台灣好手徐薇淩打完前16洞因天氣因素停賽，暫並列第37名，晉級機會相當濃厚。

總獎金高達1200萬美元（約新台幣3.5億元）的第80屆美國女子高爾夫公開賽，在威斯康辛州的艾琳山高爾夫球場（Erin Hills Golf Course）舉行；台灣有曾雅妮、徐薇淩、侯羽桑、蔡佩穎等4人通過不同地區的資格賽取得參賽權。

今天第2回合受到天氣影響，還有部分球員未能完賽，包括台灣好手徐薇淩。

首回合繳出72桿的徐薇淩，今天表現依舊穩定，從第1洞出發的她，在難度較高的前9洞，抓了1博蒂、0失誤，可惜轉場後雖在第11洞又抓博蒂進帳後，但接連在第12、15洞吞柏忌。

總計徐薇淩在打完的前16洞，抓2博蒂、吞2柏忌，繳出平標準桿的成績，暫並列第37名；只要復賽後剩餘的最後2洞穩穩發揮，很有機會晉級。

大會目前暫定取前2回合總桿數高於標準1桿的成績，共61人晉級最後2天的決賽。

相隔9年再度參賽的曾雅妮，今天表現出色，抓5博蒂、吞4柏忌，繳出低於標準1桿的71桿，尤其她在收尾的最後1洞精彩抓博蒂，讓她仍保有晉級的一線生機。

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曾雅妮賽後接受主辦單位訪問時說：「我知道自己最後1洞需要打博蒂才至少有機會（晉級），那1桿打完球停在洞口邊，我自己都起雞皮疙瘩了，不管明天怎麼樣，我都有很多收穫，讓我回想起以前好像得冠軍的那種感覺。」

至於蔡佩穎以150桿、並列第99名作收；侯羽桑則繳出152桿，2人確定遭到淘汰。（編輯：李亨山）1140531

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