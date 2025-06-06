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台灣田徑公開賽 江靜緣盼向世錦賽鉛球金牌學習

2025/6/6 16:44
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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣國際田徑公開賽明天展開，女子鉛球項目今年邀請到2023年世錦賽金牌、美國名將傑克森來台參賽，讓台灣18歲小將江靜緣相當興奮，直言：「會在比賽中盡量學習。」

年僅18歲的台灣女子鉛球小將江靜緣，在今年5月初的日本靜岡國際田徑賽，以17公尺83的成績締造新的全國紀錄，而上週的田徑亞錦賽，則以17公尺42獲得銅牌。

今年的台灣國際田徑公開賽，邀請到現年30歲，曾在2022、2023年完成世錦賽女子鉛球2連霸的傑克森（Chase Jackson），她除了成績出色外，在場上的穿著、妝容、髮型，以及雙臂都充滿刺青，相當具有個人風格。

江靜緣今天接受中央社記者訪問時笑說，「傑克森是我的偶像，過去就常看她比賽的影片，也很羨慕她在場上的個人特性，或許有一天我也會化妝上場，但刺青的部分可能會被我爸媽罵死。」

江靜緣表示，「真的很感謝她願意來台比賽，尤其我又還不是世界級的選手，這也是我第一次跟這麼強的選手一起比賽，相信不管是成績或者心態，一定都會有很大的進步。」

儘管身為「迷妹」，江靜緣提到比賽時還是會拚盡全力，希望能縮小差距，「我還是會在旁邊多觀摩她的動作和技術，能學多少是多少。」

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教練呂景義表示，從亞錦賽回來後休了2天、練了2天，目前狀況都還不錯，這是很難得可以和頂尖選手較量的機會，一定要好好把握住。

呂景義也透露，已經跟傑克森初步談過，「希望明年2-4月可以到美國找她一起訓練，在技術、心態作全面的升級，也為名古屋亞運作準備。」（編輯：李錫璋）1140606

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