加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陳蔚爾指控性騷 蕭雅全道歉：將停止所有工作
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

中職張育成傷勢持續觀察 王正棠腰部緊繃下二軍

2025/6/7 17:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北7日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊再有傷兵，野手王正棠「腰部緊繃」下二軍；至於野手張育成，悍將總教練陳金鋒表示，今天感覺有比昨天好，但還沒到比賽程度，每天持續觀察。

悍將晚間繼續在新莊棒球場交手中信兄弟隊，賽前球員異動，王正棠下二軍、外野手潘瑋祥升一軍；王正棠昨天與兄弟比賽單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點。悍將球團說，王正棠「腰部緊繃」。

google news透過 Google News追蹤中央社

張育成4月13日比賽撲壘導致左肩受傷，直到5月初恢復練打，5月底開始在二軍出賽，6月1日回一軍首戰就開轟，單場3安包括1轟，貢獻2分打點，3日在花蓮縣對戰味全龍隊，單場4打數沒敲出安打。

張育成昨天比賽沒先發，球團回報右手肘不適；陳金鋒下午賽前受訪表示，張育成主要是花蓮那場比賽時，轉傳球丟本壘「震到」，狀況還要觀察。（編輯：李明宗）1140607

王正棠
悍將本季對獅勝場開張 鋒總：選球得點圈發揮是關鍵王正棠回一軍首戰敲2安 賽後特守適應燈光
張育成
張育成才回歸一軍 右手肘不適未先發張育成傷癒二軍首戰無安打 鈴木駿輔中繼勝投
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
郭俊麟下二軍備戰先發 蘇智傑有傷下半季歸隊
14
更多編輯台推薦新聞：