中職張育成傷勢持續觀察 王正棠腰部緊繃下二軍
2025/6/7 17:25
（中央社記者謝靜雯新北7日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊再有傷兵，野手王正棠「腰部緊繃」下二軍；至於野手張育成，悍將總教練陳金鋒表示，今天感覺有比昨天好，但還沒到比賽程度，每天持續觀察。
悍將晚間繼續在新莊棒球場交手中信兄弟隊，賽前球員異動，王正棠下二軍、外野手潘瑋祥升一軍；王正棠昨天與兄弟比賽單場3打數敲出1支安打，貢獻1分打點。悍將球團說，王正棠「腰部緊繃」。
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張育成4月13日比賽撲壘導致左肩受傷，直到5月初恢復練打，5月底開始在二軍出賽，6月1日回一軍首戰就開轟，單場3安包括1轟，貢獻2分打點，3日在花蓮縣對戰味全龍隊，單場4打數沒敲出安打。
張育成昨天比賽沒先發，球團回報右手肘不適；陳金鋒下午賽前受訪表示，張育成主要是花蓮那場比賽時，轉傳球丟本壘「震到」，狀況還要觀察。（編輯：李明宗）1140607
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