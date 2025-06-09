蘇嵐鴻玉山盃最速148公里球探聚集 暫不考慮選秀

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（中央社記者謝靜雯桃園9日電）玉山盃青棒賽高雄市隊今天以6比7吞敗淘汰，投手蘇嵐鴻登板，本壘後方球探聚集，中繼2局失2分責失分、最快球速148公里，身體有點不適退場，蘇嵐鴻畢業動向受矚目，但目前暫不考慮中職選秀。

114年玉山盃青棒賽高雄市隊實力被看好，但首戰就不敵宜蘭、落入敗部，今天與台東縣交手，鏖戰至延長賽第9局吞敗淘汰。

高雄市隊今天動用3任投手，鄭品紳先發6局失掉2分責失分，展現不錯壓制力、無關勝敗；張榮勳表示，鄭品紳今天表現不錯，但後面接替的投手沒有守住。

蘇嵐鴻中繼登板投2局，被敲出3支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉4分（2分責失分），鄭鈞澤後援登板，投0.1局失1分非責失分吞敗。

張榮勳提到，此批戰力不錯，選手們也有信心可以打入4強，輸球後大家都哭了，打擊的部分狀況都有維持住，但投手前2場比賽就出現過多的保送，是輸球最大主因。

身高188公分的投手蘇嵐鴻登板，本壘後方大批球探聚集，蘇嵐鴻被看好有旅外潛力，今天最快球速飆到148公里，但總教練張榮勳透露，蘇嵐鴻投球過程中有反應好像喘不過氣，也選擇沒有讓他續投9局，並提到蘇嵐鴻雖然狀況不錯，但延長賽1人出局、領先4分的局面，先投出了保送是比較大的致命傷。

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蘇嵐鴻表示，喘不過氣的狀況之前也發生過一次，今天投球狀況算不錯，輸球蠻遺憾的，自認控球還可以更好，心態也要再穩一點。

蘇嵐鴻若投入中職選秀預期將牽動首輪各隊考量，但蘇嵐鴻一直以旅外為目標，他表示目前暫時沒有考慮投入中職選秀。（編輯：張銘坤）1140609