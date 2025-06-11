老婆陳詩媛嬌喊想要雙胞胎 王齊麟：全力配合

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（中央社記者黎建忠台北11日電）剛登記完婚的奧運羽球男雙金牌好手王齊麟和太太陳詩媛，今天公開露面，互動甜蜜。陳詩媛被問到「做人」願望笑說：「想要雙胞胎，最好都是女生。」王齊麟聽到後說，全力配合。

陳詩媛有個雙胞胎姊姊陳詩雅，兩人都擁有高顏值，而陳詩媛的媽媽也是雙胞胎，讓她很期待自己的下一代也能是雙胞胎。

陳詩媛今天在出席活動記者會時表示，因為自己一直在雙胞胎家庭，所以也希望未來能生一對雙胞胎，「不過，我自己是希望2個都女生，不然家裡太多王齊麟，我會受不了。」

一旁的王齊麟聽到後立刻幽默回應：「全力配合。」他表示，目前就是順其自然，不會特地強調一定要有什麼時程。

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王齊麟透露，目前新婚房已經在裝潢中，差不多到收尾階段，感謝太太在這段期間幫忙處理裝潢大小事，「畢竟我大多數時間都在國外比賽，聯繫上比較不方便」。

已經從啦啦隊退役下來的陳詩媛甜蜜表示：「現在已經成為王齊麟的專屬應援，這幾年相處下來，也找到最合適的應援方式，就是不要說教，當一個聆聽者和安慰者就夠了。」（編輯：管中維）1140611