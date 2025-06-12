沙子宸優質先發奪本季第3勝 莊陳仲敖5局吞敗

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）美職運動家隊1A台灣投手沙子宸今天先發主投6局失掉3分，演出優質先發，最終順利拿下本季第3勝；運動家隊2A投手莊陳仲敖搭配捕手林家正，先發5局掉2分責失，吞下敗投。

運動家隊1A今天對上巨人隊1A的賽事，沙子宸擔任先發投手，1局下演出3上3下，2局下投出保送後出現暴投，被敲出二壘安打掉1分；3局下雖然被敲出一壘安打，不過下一棒犧牲觸擊後，沙子宸連續製造2個滾地球，沒有掉分。

沙子宸在4局下、5局下演出6上6下，6局下被敲安打後出現2次觸身球、形成滿壘，雖然接下來飆出2次三振，但再被敲安打失掉2分。總計沙子宸此戰用64球主投6局，被敲出5支安打，出現3次四死球保送，送出3次三振，失掉3分。

最終運動家隊1A以6比3擊退巨人隊1A，沙子宸奪下本季第3勝，本季目前出賽11場包含6場先發、投44局，拿下3勝2敗，防禦率3.07。

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另外，運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發對上遊騎兵隊2A，與捕手林家正搭配，用88球先發投5局，被敲出4支安打，出現2次四壞球保送，飆出6次三振，失掉3分含2分責失。

最終運動家隊2A以1比3不敵遊騎兵隊2A，莊陳仲敖吞下本季第6敗，本季目前出賽12場都是先發、投63.1局，拿下3勝6敗，防禦率4.69。林家正則是先發打第9棒，2打數沒有敲出安打，目前打擊率1成41。（編輯：張雅淨）1140612