北市男警舉槍自戕身亡 疑感情因素

影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市一名37歲張姓男警員疑因感情因素今天下午在派出所寢室舉槍自戕，現場留有兩張遺書向父母親道歉，經緊急送往台大醫院搶救，仍於今晚宣告不治，全案報請檢方辦理相驗。

台北市警察局中正第二分局思源街派出所今晚召開記者會，指思源街派出所張姓警員今天下午原本要執行巡邏勤務，卻在領槍後向同事聲稱他身體不適肚子痛，隨後留置所內4樓寢室休息。

不料，同仁隨後於下午5時10分返回寢室找張姓警員時，才發現他已經舉槍朝胸口自戕，立即通報119救護車於下午5時37分送往台大醫院急救。

警方隨後在案發寢室內發現，張姓警員在桌上留有兩張A4大小的遺書，內容除向父母親致歉外，也談到自己近來和同樣從事警職的女友吵架談分手，疑因家庭和感情因素而走上絕路。

張姓警員家屬得知消息後立即趕往醫院，但院方於晚間6時30分宣告不治。

中正二分局表示，全案已報請台北地檢署檢察官辦理相驗；後續也將全力協助處理張姓警員後事，並安撫家屬情緒，和輔導同仁調適心理，會加強同儕支持系統，多加給予同仁關懷傾聽，以避免再發生類似憾事。

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