高雄市長選舉電視辯論 直播看這裡

影片來源：SETN三立新聞網 YouTube頻道

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市市長選舉公辦電視政見發表會今天下午登場，眾所矚目的國民黨候選人韓國瑜和民進黨候選人陳其邁，將首次面對面發表政見和回答提問，市民將選擇要如何投下神聖的一票。

這場政見會採辯論方式進行，在候選人報到後進行發言順序抽籤，政見會開始，候選人每人有5分鐘政見申論、4位發問人依序提問後由每一位候選人依序各有3分鐘回答時間，最後是候選人每人有5分鐘結論時間。

因此，韓國瑜和陳其邁除首次有機會同台發表政見外，並回答提問人關心的議題，兩人在政見會上的臨場表現、反應及政見內容都很受關注。

近來兩人在發展經濟建設議題上的主張有交鋒，陳其邁的政見主軸是「智慧城市 好生活」，韓國瑜則是「打造高雄 全台首富」。

陳其邁主張，從開闢橋頭科學園區以串接成南部科技廊，還有升級海空雙港成為國家門戶等政見要為高雄拚經濟。

韓國瑜希望「東西出得去、人進得來」就能讓高雄發大財，他還提出要在太平島採礦、主張用離島建設條例打造旗津成免稅區購物天堂。

另外，韓國瑜說發展經濟要拚高雄人口成長到500萬等，受到陳其邁的質疑，盼韓能有具體的方法，以免流於空洞。今天雙方在申論及問答過程是否會進一步的闡述或擦出火花，成觀察重點。

高雄市長選舉有4人登記參選，分別是國民黨候選人韓國瑜、民進黨候選人陳其邁和無黨籍候選人璩美鳳、蘇盈貴。民眾可透過有線電視頻道看現場直播。（編輯：方沛清）1071110