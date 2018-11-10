陳其邁擘劃拚經濟觀光 韓國瑜主張塑造總目標

（中央社記者張榮祥、黃慧敏高雄10日電）民進黨高雄市長候選人陳其邁今天表示，國民黨候選人韓國瑜的政見很多是口號，沒有可行方式；韓國瑜主張根據高雄地理人文位置塑造總目標，讓高雄這個城市巨人再站起來。

高雄市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會（辯論方式）下午在市府四維行政中心禮堂登場。

陳其邁首先發言指出，他仔細觀看韓國瑜的政見，發現很多是口號，沒有可行方式和詳細評估；當大家質疑時，韓國瑜只會說要有膽量大幹一場，但韓國瑜還是要說明清楚，才是負責任的作法。

陳其邁很訝異韓國瑜從未提到橋頭科學園區，也未提到台南高雄間的半導體產業聚落逐漸成型，落地生根，也未提到傳統產業，直到一週前才開始談人工智慧產業。

陳其邁說，他有方法、策略及目標，和韓國瑜截然不同；陳其邁認為高雄要全力拚經濟，大力發展高科技產業，也要拚觀光，讓世界遊客見識高雄的美麗，傳統產業要加速升級，賣出農漁產品，照顧長輩年輕人，減輕他們負擔。

陳其邁表示，他的城市發展策略是和全世界接軌，韓國瑜只鎖定中國市場；他的城市治理是民主及公民參與，韓國瑜是威權、禁止人民進行政治集會及限制意識型態。

陳其邁說，選擇對的市長，將會讓高雄進步起飛，錯的市長，就會讓高雄倒退回到威權及守舊保守的思維。

韓國瑜表示，2018年高雄市長可貴在於全世界華人都在看，選戰氣旋之所以這麼高是因為高雄沒落到嚴重的地步。他說，在高雄待了一年，從山邊到海邊，結交黑白和五湖四海民眾，大家的共同的聲音就是，大家都在緬懷過去、擔憂現在、煩惱未來，沒有一個產業對未來有信心。

韓國瑜說，高雄曾是台灣最耀眼亮麗的珍珠，但這顆珍珠沉睡太久了，他詳細觀察發現，高雄百業擔憂是因為大家習慣了、被制約認為，高雄與其他縣市一樣，大家不知道高雄來來的總目標是什麼？

因此，韓國瑜主張根據高雄地理人文位置塑造總目標，要帶領高雄成為又年輕又有錢的城市，讓來到這裡的人都說高雄好大，玩得好爽、好棒、好快樂，而且賺錢愈來愈容易。

韓國瑜表示，高雄是台灣條件最好的城市，需要好的市長帶領站起來，成為偉大的城市，讓這個城市巨人重新復興。

進入政見發表前，陳其邁說，韓國瑜參選高雄市長吸引媒體網路的焦點，韓國瑜的風趣幽默讓他非常羨慕，連助理都要他風趣點，不要太嚴肅，要學學韓國瑜。韓國瑜稍後則是回應說，他應該多學陳其邁的嚴肅。（編輯：吳佳穎）1071110