論高雄經濟快速起飛 陳其邁韓國瑜觀點各異

（中央社記者張榮祥高雄10日電）如何讓高雄經濟快速起飛？民進黨市長候選人陳其邁今天在公辦電視政見會提出完整客觀的論述及政策，國民黨市長候選人韓國瑜則認為市長應該像整背師解決問題，不能一廂情願。

高雄市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會，今天下午在市府四維行政中心禮堂登場；和春技術學院校長王嘉男提問如何讓高雄經濟快速起飛，讓弱勢民眾過更好的生活。

陳其邁指出，高雄位於亞洲航運樞紐，全力發展經濟，就要打造科學園區、科技走廊及半導體聚落，還要讓傳統產業升級，加速產業轉型，強化競爭力；另要打造智慧城市，且輸出到全球賺更多錢。

他表示，綠能和循環經濟都是要配合傳統產業的轉型，高雄還要加速文創產業及數位經濟，打造黃金海岸，讓漁村有不一樣的風情。

陳其邁認為高雄作為海洋首都，產業要有更清楚的定論，這是很客觀務實的政策和願景；他現在不能幫剛踏入職場的年輕人加薪，但希望能減輕年輕人的負擔，給予租金補貼。

韓國瑜則說，要讓高雄經濟快速起飛，不能一廂情願，別人為何要到高雄投資，「我猜、我想、我看是不夠的」；要用投資的角度看高雄，一位市長沒有這樣的思考，很危險，人家為什麼要來高雄，用投資來看高雄的優點在哪裡，可愛在哪裡，才比較準確。

韓國瑜認為市長就像街上的整背師，把每個椎都整好，企業家自己就會展翅高飛，這是市長的政治人物角色；政治人物時常有高估自己的毛病，企業家只怕政府刁難穿小鞋，所以絕不能一廂情願，要想人家為什麼要來。

韓國瑜說，弱勢族群的照顧也是一樣，他若當上市長，市政團隊每個月都要到弱勢族群家住一個晚上，自己帶便當睡袋，好好傾聽。政治人物離權力愈來愈近，離基層愈來愈遠，這個政府是危險的。（編輯：陳清芳）1071110