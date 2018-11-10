被問政見實踐 陳其邁談魄力韓國瑜爭取信任

（中央社記者王淑芬高雄10日電）今天高雄市長選舉公辦政見會有人提問政見如何實踐？民進黨候選人陳其邁舉代理市長任內政績說明自己的魄力和執行力，國民黨候選人韓國瑜則說要先讓人民信任政府。

高雄市長選舉公辦政見會中，首位發問人是樹德科技大學校長陳清燿，他問候選人如何在第一任市長4年任期讓政見具體實踐並讓人民有正向感覺，及負債不增加。

陳其邁依序首位答題，他以自己在代理市長任內以3個月時間協調港務局和台鐵、國防部要回1號到22號碼頭，讓人民聽得到船聲也看到船影。

他說，在代理市長任內打除學校圍牆讓民眾可以親近空間及健身，那是他的魄力、執行力和協調力的快速展現。

陳其邁說，高雄最重要的是發展經濟，允諾加速建設橋頭科學園區，讓全世界最有價值的半導體產業都到高雄來，也要讓橋科如竹北科學園區一樣的繁榮。

他表示，會組成招商小組並擔任召集人並找一位產業副市長，加速解決投資的五缺問題，打造高雄成為適合投資、移民的經濟首都。

韓國瑜指出，要讓政見依序、依財力執行，仍要有人民對政府的信任。他說現階段大部分人民對政府信任不夠，如果人民不信任、憤怒、質疑，政策要如何執行。

他說多數人民都懷疑政府，批評高雄債台高築、一場大雨曝露很多路坑，質疑有偷工減料，還批評高市府有18名政務官跑了，他一再說如果沒有人民的信任，任何良法美意要推行的可能性會受質疑。

他表示，如能當市長要言出必行，帶領一個有良好操守的團隊，當人民信任他，政見就能實踐。（編輯：吳佳穎）1071110