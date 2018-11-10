陳其邁批對手政見多口號 韓國瑜怨被曲解

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市第3屆市長選舉公辦電視政見會今天登場，藍綠市長候選人把握機會闡述政見，民進黨陳其邁批評對手很多政見口號，國民黨國瑜則說他很多政見都被曲解。

高雄市長選舉有4位候選人，國民黨韓國瑜、民進黨陳其邁、無黨璩美鳳、無黨蘇盈貴同台發表政見並接受發問答題。

面對首場政見會，韓國瑜不改平日輕鬆的衣著，藍色襯衫配西穿褲，而且還挽起衣袖，陳其邁是白襯衫搭藍色領帶，令媒體好奇。他說簡單樸素的穿著，沒有顏色之別，希望勿做聯想。

約兩小時的辯論會中陳其邁依順序先申論，他開場就質疑韓國瑜的政見有很多口號，沒有可行方式及詳細評估，當被質疑時，韓國瑜只會說要有膽量大幹一場，盼韓要說清楚才是負責任的作法。

陳其邁把握申論機會談他要全力拚經濟，發展高科技產業，不僅要讓傳統產業加速升級、賣出農漁產品、照顧長者及青年，他也批評韓只鎖定中國市場拚經濟的策略。

韓國瑜談到這場選舉之所以氣旋這麼高是因為高雄沒落到嚴重的地步，他允帶領高雄成為又年輕又有錢的城市，讓人民在這裡賺錢愈來愈容易。

樹德科技大學校長陳清燿提問政見如何實踐。陳其邁舉過去擔任代理市長任內以3個月時間協調港務局和台鐵、國防部要回1號到22號碼頭的高效率為例，說明他的魄力、執行力和協調能力，未來要加速建設橋頭科學園區，讓高雄的科技產業鏈結形成南部科技廊帶。

韓國瑜反質疑如果政見要能依序、依財力實踐，更重要的是有人民的信任，如果大部分人民憤怒、不信任政府，任何良法美意也難以推動。他宣示會帶一個良好操守的團隊，就能加速政見實踐。

高雄市綠色協會理事長王立人提問心中的「高雄價值」。陳其邁強調「用人唯才，不分黨派和顏色，只要願意為高雄拚經濟，都歡迎加入團隊」。韓國瑜說高打造「安居樂業，快樂無比」是他的高雄價值。

韓國瑜於結論時不忘為他的政見辯護，他說，他很多政見都被曲解，例如太平島挖礦被說的好像是在雜貨店買醬油，其實那是有前提的，太平島屬於高雄市，如果要採礦必須得到行政院和周邊國家的同意，他怪大家都不說前提。

最後一個發表結論的陳其邁把握機會再批韓國瑜的「高雄價值」說法空泛，無法連結高雄這塊土地，就像太平島挖石油一樣，是不著邊際、天馬行空的政見。

他還指韓國瑜走到哪嫌到那裡；他和韓國瑜完全是不一樣的人，他對民主理念的堅持及在立院改革性法案都和韓站在對立面；他和韓的信仰、做事方式、高雄價值都不同。

他強調市長的性格會決定高雄的命運，允諾全力為高雄打拚。

結束政見辯論，陳其邁和韓國瑜未自評表現。陳其邁表示有把握機會說明產業經濟政策，遺憾的是韓依然講得很空泛，包括高雄市人口要如何增加到500萬都沒說清楚，陳其邁促韓可以透過直播方式說清楚，勿再隔空抓藥。

蘇盈貴表示在選舉過程中，政黨和惡勢力掛勾，有失選舉公平性致無黨籍候選人被邊緣化。

璩美鳳不滿候選人都被政黨綁架，呼籲高雄人要走出政黨惡鬥的命運。

韓國瑜在政見會結束後，脫口說了YOHO以示鬆了一口氣，他告訴媒體在辯論時一直被修理。有關高雄人口成長到500萬的問題，他說會在下一場辯論時有寬裕的時間說明。

歷時約2個小時的政見辯論，陳其邁和韓國瑜有攻有守、過程平和。高雄大學政治法律系教授楊鈞池評論，陳其邁在政見的說明顯得完整、準備充分，雖然政見表達上有專業但過於嚴肅；韓國瑜有批判但用輕鬆詼諧的方式表達政見，可惜政見主張停留在一般原則，是兩人不同之處。（編輯：陳清芳）1071110