陳其邁用人不分顏色 韓國瑜盼高雄安居樂業

（中央社記者黃慧敏高雄10日電）民進黨高雄市長候選人陳其邁今天表示，他用人唯才，不分黨派和顏色，只要願意為高雄拚經濟，都歡迎加入團隊；國民黨候選人韓國瑜則是盼「安居樂業，快樂無比」成為高雄價值。

高雄市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會（辯論方式）下午在市府四維行政中心禮堂登場。高雄市綠色協會理事長王立人提問，民眾參與機制、政見如何呈現如經濟成長等指標數據，執政團隊組納入地才的具體做法，以及心中的高雄價值。

陳其邁表示，他在代理市長任內就曾以代議式民主方式解決重大議題，未來也會本著尊重民主，展現謙卑的態度協助整合地方產業、人才和資源，全力協助，讓地方經濟帶動成長。

陳其邁說，他的綽號「緊緊緊（閩南語快的意思）」，每項政策作為都要求有時間表，並進行管考；但他說，他的所有政策不會超過市長兩任的任期8年。

在執政團隊人才方面，陳其邁表示，像他過去曾延攬不同黨派的副市長和秘書長一樣，他用人唯才，不分黨派和顏色，只要願意為高雄拚經濟，他都歡迎加入團隊。

韓國瑜表示，雖然新興網路可以滿足民眾參與市政的需求，但相信民眾還是會有意見，因此，市長與市民面對面接觸十分重要；議會開會期間，他也會邀請地方菁英旁聽，並根據網路上的意見分門別類，研究評估是否可行。

韓國瑜同時指出，如果當選市長，未來每月第一個週一上午10時，將由政風處向民眾報告說明新台幣100萬元以上的招標工程。在數據指標方面，韓國瑜直言經濟成長數字不敢隨便說，但允諾會全力招商。

談到高雄價值，韓國瑜說，高雄20、30年來被政治籠罩，要把這個框架去掉，高雄人太辛苦了，期盼「安居樂業，快樂無比」可以成為高雄價值。（編輯：吳佳穎）1071110