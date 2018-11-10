高市長公辦政見會 4候選人同台談城市願景

第3屆高雄市長選舉公辦電視政見發表會10日在高雄市政府大禮堂舉行，4位候選人同台發表對高雄市城市發展的願景。圖為民進黨籍候選人陳其邁（左起）、國民黨籍候選人韓國瑜、無黨籍候選人璩美鳳、蘇盈貴。（高市府提供）中央社記者王淑芬傳真 107年11月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄市市長選舉公辦電視政見發表會今天下午登場，4位候選人同台闡述政見，也發表未來要帶領高雄發展的願景和方向。

民進黨市長候選人陳其邁最早抵達政見會會場，他打了一條藍色領帶，格外受到關注，他說穿著簡單樸素即可，非刻意打藍領帶。

陳其邁說昨晚沒有特別準備到很晚，睡眠充足、精神飽滿，特別是他捲起襯衫袖子，顯得活力，他說心情愉快，希望有機會把政見願景向市民報告並傳達對城市的情感。

韓國瑜稍後到場，他一如往常穿著藍色襯衫，也捲起袖子，他說沒有特別打扮，講究自然美。

韓國瑜指出，這場政見他會著重經濟和空污問題，但也希望高雄子弟可以用流暢的中文走遍華人圈及流暢的英文挺進全世界。

特別的是無黨籍的璩美鳳因傷迄未復原，坐著輪椅進場。（編輯：卞金峰）1071110