收假塞車潮國道警護移植器官 飆雪隧35分鐘到台北

（中央社台北1日電）宜蘭縣42歲男子去年底因自發性腦出血病故宜蘭博愛醫院，家屬發揮大愛器捐，上午完成器官摘除手術。在嚴重塞車情況下，由國道警方雪隧全力飆速，分兩趟將器官直送林口長庚等3家醫院。

羅東博愛醫院表示，器官移植分配考量由器官捐贈移植登錄中心主導，考量元旦連假塞車，昨天配合請國道警方協助運送，完成家屬遺愛人間的大愛。這名42歲男子因腦中風過世，捐出心臟、肺臟、胰臟，以及腎臟幫助需要移植的患者。

國道警局第九公路警察大隊派遣兩車擔任前導，分二趟次執行。第一趟次勤務護送心臟，在下午2時40分由羅東交流道進入轄區，3時15分在汐止糸統交第一大隊護送至台北台大醫院；第二趟次護送勤務有三輛救護車，載運肺、胰臟、腎臟在3時20分進入轄區，4時2分引導至南港系統，三部救護車即自行前往林口長庚、台大醫院、榮民總醫院。

九大隊頭城分隊長李伯廷受訪說，因為心臟移植時間比較急迫，今天逢連假收假，國道五號北上路段塞車情形嚴重。因為警車開道，兩梯次都在30至40分左右就從宜蘭抵達南港系統，若民眾自行開車恐怕得花上1個半小時至兩小時，也感謝用路人配合。

台大醫院外科部主治醫師、心血管中心主任陳益祥晚間受訪表示，心臟移植手術剛完成，因病人隱私，不便多透露，但手術順利，病人已在加護病房觀察。

因移植手術是跟時間賽跑，陳益祥說，國道警協助開道幫助很大，一般心臟從摘下到進行移植應最好控制在4小時內。有時因器官得來不易，間隔4到6小時間也會使用。今天若沒警車開道，以連假的塞車狀況，可能增加手術難度。（編輯:孫承武）1080101