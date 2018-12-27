花蓮早產寶寶轉院台大 國道警助開道

（中央社記者楊思瑞、盧太城花蓮27日電）臉書社團爆料公社今天一則貼文指稱，有名早產寶寶要從花蓮慈濟醫院送到台大兒童醫院，希望其他駕駛人配合讓道。國道警獲訊後聯繫上救護車駕駛，會合後一路協助開道。

國道警方指出，今天中午有民眾在爆料公社分享一名媽媽的貼文指出，有個早產寶寶要從花蓮慈濟醫院出發，後送到台大兒童醫院。因為路程預計要3個小時，擔心寶寶的狀況，請大家能配合讓道。

警方指出，透過貼文照片上的救護車公司，主動聯繫上救護車駕駛，在國道5號羅東路段會合後，在前方幫救護車開道，一路到台大兒童醫院，縮短車程時間。

警方指出，除了派出巡邏車協助外，警方並在國道公路警察局的粉絲專頁貼文，請用路人儘量避開內車道，看到紅斑馬時請立即避讓，網友紛紛留言支持配合避讓，並一路關注車隊動向，一起幫小寶寶加油打氣。最後救護車是在下午2時32分抵達台大兒童醫院。

警方指出，據寶寶的媽媽邱姓女子表示，寶寶是在6個多月就早產，體重只有860公克，出生後一直在保溫箱，目前插管靠氧氣支撐。因為狀況不穩定，需轉院至台大兒童醫院。在時間急迫情況下，擔心孩子會有狀況，所以非常焦急。突然接到國道警察私訊表示要幫忙開道，非常感激。

花蓮慈濟醫院公關黃思齊表示，男嬰是11月初出生的早產兒，12月21日轉院到慈濟醫院，醫生診斷有腸子方面的問題。家屬認為台大醫院會有更好的治療，因此自動辦理出院，「其實嬰兒的狀況慈濟醫院是可以處理的」，家屬如經濟上有困難，醫院也願意協助。不過，尊重家屬的意見。

黃思齊表示，醫院提供保溫箱和醫療人員隨車照顧，今天中午出發前往台北台大醫院。（編輯：陳清芳）1071227