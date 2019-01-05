桃機豬瘟33件罰單 2受罰者已繳款

行政院農委會防檢局與財政部關務署台北關為防範非洲豬瘟侵台，持續升高防疫層級，桃園機場行李轉盤旁也擺設大型防疫犬布偶，盼用可愛狗狗布偶吸引旅客目光，加強宣導勿違規攜帶肉製產品入境，以免遭重罰。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年1月5日

（中央社記者邱俊欽桃園機場5日電）為防堵非洲豬瘟入侵，重罰違規攜帶動物肉品入境。農委會防檢局新竹分局今天表示，由桃園機場防檢單位開出新台幣20萬元罰緩的33件裁處書中，已有2名被裁罰旅客繳交罰款。

受到去年底在金門海邊發現的死豬檢體驗出非洲豬瘟病毒影響，農委會動植物防疫檢疫局、財政部關務署台北關等各單位持續加強國境防疫作為。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局副分局長林崧今天受訪表示，根據防檢局因應「非洲豬瘟邊境管制作為旅客違規統計表」統計，從去年12月18日到昨天為止，全國共有44件被裁罰新台幣20萬元，其中，桃園機場防檢單位開出的33件違規裁處書。

防檢局新竹分局指出，桃園機場開出的33件違規裁處書中，截至昨天為止，已有2名遭開罰20萬元的旅客繳交罰鍰，其中一人為中國大陸籍的賀姓男旅客，另一名為已取得中華民國籍、嫁到台灣的陳姓女子。賀男當天攜帶含豬肉成分的雞仔餅入境、陳女則攜帶臘腸遭查獲。

防檢局與台北關為了防範豬瘟疫情入侵，持續強化防疫作為，防檢局並在行李轉盤、發燒篩檢站、旅客行經重要據點等多處，擺設大型防疫犬布偶，同時張貼廣告，告知旅客千萬不要攜帶違規肉品入境，以免遭到重罰。

台北關也持續加強機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，並呼籲旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：戴光育）1080105