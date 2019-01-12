荷巴特女網賽 詹詠然詹皓晴隔15個月再攜手奪冠

網球好手詹皓晴（左）和詹詠然12日在荷巴特女網賽女子雙打決賽勝出，拿下冠軍。（圖取自facebook.com/angelhcchan）

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）台灣網球姊妹花詹詠然和詹皓晴今天在荷巴特女網賽雙打決賽，前兩盤以6比3、3比6與對手戰成平手後，在決勝盤超級搶十以10比6甩開對手勝出。

詹詠然和詹皓晴前一次合體奪冠已是2017年10月香港公開賽，相隔近15個月再度合力抱走冠軍，接下來將備戰14日登場的澳網公開賽。

詹家姊妹這次在總獎金25萬美元（約新台幣776萬元）的荷巴特女網賽，除了8強賽對手因傷退賽外，一路過關斬將、以直落二橫掃對手，繼上週在布里斯本女網賽拿下雙打亞軍後，連2站挺進決賽。

詹家姊妹今天決賽遭遇到佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）、拉森（Johanna Larsson）這組比利時與瑞典聯軍。

詹家姊妹開賽狀況不錯，第2、6局兩度攻破對手發球局，儘管第3局同樣遭對手回破，但首盤仍順利以6比3、先下一城。

雙方第二盤先互保發球局後，詹家姊妹第4局發球局未能守住，在陷入1比4落後情況下急起直追，但仍以3比6讓出。

在決勝盤超級搶十前段，兩組人馬互不相讓，戰成2比2平手，詹家姊妹隨後連拿5分，後續並在9比5領先情況下，取得4個冠軍點，雖然被對手化解一個，但最終仍順利以10比6勝出。（編輯：張芷瑄）1080112