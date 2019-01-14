貴婦奈奈一家三口列逃犯 調查局祭賞金75萬

（中央社記者劉世怡台北14日電）網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健、公公黃立雄一家三口因涉嫌詐欺遭通緝。調查局今將3人資料登載逃犯線上查詢系統，民眾檢舉讓調查局順利逮捕每人最高可獲25萬元，總計75萬元。

貴婦奈奈（蘇陳端）和先生黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺案遭通緝，一家5口入境加拿大，在邊境向加拿大提出難民申請，加國官方如何處理令人關注。

調查局「逃犯線上查詢系統」已登錄蘇陳端、黃博健、黃立雄的資料，指出3人可能潛逃地點為加拿大多倫多，涉嫌事實為「蘇陳端為杏立公司登記負責人，涉嫌違犯詐欺等罪，於該等案件偵查前即潛逃出境」、「黃博健為博全診所實際及登記負責人，涉嫌違犯詐欺等罪，於該等案件偵查前即潛逃出境」、「黃立雄為博全診所登記負責人，涉嫌違犯詐欺等罪，於該等案件偵查前即潛逃出境」。

調查局官員指出，蘇陳端3人因通緝涉犯罪名為詐欺，為本刑5年以下之罪，因此每人檢舉獎金從新台幣15萬元起跳，最高25萬元。民眾若能在通緝時效內，檢舉、提供線索讓調查局逮捕3人歸案，最高可領75萬元的檢舉獎金。（編輯：李亨山）1080114