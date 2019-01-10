貴婦奈奈提難民資格 移民署：不方便評論

（中央社記者劉建邦台北10日電）網紅貴婦奈奈（蘇陳端）等人因涉詐欺遭通緝，一家5口已入境加拿大，並提出難民申請。移民署今天說，蘇女等人是否符合加拿大難民資格，不方便評論。

貴婦奈奈和先生黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺案遭通緝，一家5口入境加拿大，在邊境向加拿大提出難民申請，加國官方如何處理令人關注。因目前加國難民申請案嚴重積壓，現階段可能要等21個月才知道結果。

移民署發布新聞稿說，「難民法」草案從民國105年7月14日經立法院一讀通過，目前仍待完成二、三讀立法程序。

移民署說，「難民法」草案第三條精神及1951年難民地位公約規定，對難民定義如下：

一、外國人或無國籍人，因戰爭或大規模自然災害被迫離開其原國籍國或原居住國，導致不能在該國生活或受該國保護者。

二、外國人或無國籍人，因種族、宗教、國籍、屬於特定社會團體或持特定政治意見，離開原國籍國或原居住國，且有充分正當理由恐懼受迫害，導致不能受該國保護，或因恐懼而不願返回該國者。

移民署表示，至於蘇女等人是否符合加拿大難民申請資格，這部分不方便評論。（編輯：張銘坤）1080110