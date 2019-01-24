中共軍機本週兩度長航訓練 國防部機艦監偵掌握

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國防部表示，中共空警500、轟6等多架各型機，今天上午由中國大陸南部出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地，國軍全程掌握。

國防部下午發布新聞稿指出，中共空警500、轟6等多架各型機，由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

國防部強調，中共軍機活動全程，國軍透過派遣機、艦，以及透過情報、監偵等方式掌握與應處，以確保中華民國空域與海疆安全。

這週以來，國防部已2度發佈有關中共軍機出海進行航訓的訊息。國防部22日表示，共軍運8、蘇愷30等多架各型機，自中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋，進行遠海長航訓練後循原路線飛返駐地。

此外，針對媒體報導3艘中國軍艦今天早上在台灣東部外海編隊航行，國防部發言人陳中吉向中央社記者表示，國軍對於相關情況都有監偵與掌握，以確保國家安全。

對於媒體報導今天中共軍機進入中華民國防空識別區時，空軍戰管人員透過無線電廣播要求對方離開，並用強硬語氣說出「注意」2字，陳中吉表示，對於細節不做評論，不過，戰管人員若發現共機進入中華民國防空識別區或在附近，就會透過廣播示警。（編輯：林沂鋒）1080124