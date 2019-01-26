大坂直美澳網封后 日本人讚她魅力十足

（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本網球名將大坂直美今天奪下澳洲網球公開賽女單冠軍，成世界球后。轉播球賽的球評說，她帶給日本年輕人勇氣與希望。日媒也報導，大坂直美的時代已揭開序幕。

日本體育報Daily Sports電子版今天報導大坂在澳網封后一事指出，在比賽過程中幾度驚險，如果是以前的大坂可能在表現不佳後，較難掌握局面，但今天她一直保持高度集中力，讓自己沉著氣，有時大叫鼓舞自己，最終攀到頂點。

報導說，以前大坂在精神層面比較脆弱，但在教練的指導下已大有成長。這次澳網在第3、4回比賽，她先是居劣勢，後來逆轉勝，看得出她已練就一身堅忍不拔的毅力。

大坂今天在賽後又恢復她平時的模樣。奪勝的瞬間，她當場蹲下，哭了出來。在球后致詞時，她說：「我實在不擅長在人前講話，真抱歉，我想我得熬過去。」講完這話，四周揚起笑聲和熱烈的掌聲。

日本朝日新聞報導，大坂講話的風格常讓世界為之著迷，從她的發言當中可窺見她堅強的秘密，她在比賽過程中一直在追求「內心的平靜」。

專攻體育心理學的專修大學教授佐藤雅幸說「內心的寧靜」就如同颱風眼，不論周遭氣流如何強烈滾動，她自己就在最安定的地方，只專注自己所在意的事。她不會過度去想如何因應周遭的期待。

指導體育選手如何應對媒體的訓練師片上千惠高度肯定大坂，認為大坂最讓人印象深刻的是去年夏天美國網球公開賽賽後的訪問。

在觀眾大噓小威廉絲（Serena Williams）時，大坂稱讚小威是她從小崇拜的對象，她還不忘感謝觀眾。她在記者會上也說：「在大坂出生的每個人，名字都叫大坂（Osaka）」，讓人覺得她很俏皮。很多日本人認為她很純真、坦率、有個人風格。

去年夏天這場全美網球公開賽，大坂獲得生涯首個大滿貫女單冠軍，創下日本第一座大滿貫單打冠軍紀錄，也突破前日本名將伊達公子的大滿貫四強紀錄。之後，日本就掀起一股大坂直美熱。

21歲的大坂直美父親是海地裔美國人、母親是日本人，她生於日本大阪，3歲時隨家人移居美國佛羅里達州，目前擁有美國與日本國籍，但登記為日本網球選手。

大坂2015年轉職業，並於該年獲得WTA最佳新人獎。她身高180公分，體重69公斤，目前隸屬於日本的日清食品控股公司。她練球的據點是美國佛州波卡雷頓 ( Boca Raton）的網球練習場。她姐姐大坂瑪麗（暫譯）也是職業網球選手。

去年10月16日出刊的週刊「女性自身」報導，大坂直美不僅網球實力強，談吐也「太天然」，所以擁有高人氣，她看起來很陽光、很健康，又擁有「異國情懷」，所以被時尚雜誌（VOGUE）相中，想邀她擔任模特兒。

日本電視台節目上午播放大坂直美今天傍晚將爭冠軍的新聞，並指出有許多粉絲打電話洽詢運動品店，希望購買大坂直美最近常穿的藍色運動衣配粉紅色遮陽帽，稱讚這樣的裝扮很可愛，電視台記者也做模仿大坂直美裝扮。

在日本，網路上有人為文表示，很不希望日本人看到大坂在網球球壇有亮麗表現，就說她是日本人，認為這樣太過於現實。還有日本人說，現在擁有美日雙重國籍的大坂，如果只能二選一，她若選了美國國籍的話，日本人對她的評價可能又不同了。

不過，大坂直美對於自己的膚色或哪一國籍，並沒太在意。被採訪到有關膚色問題時，她也能四兩撥千斤的應答。

日前，贊助她的日本泡麵業者日清食品集團在官網上公開一則以她為主角的動畫廣告，呈現的圖片是把她膚色畫得比較白，引發爭議，後來日清移除廣告。

本月24日，她在澳網四強賽後，被媒體問到此事時說：「這有什麼好吵的。」大坂說：「我的膚色是褐色，這是很明顯的。」她透露日清食品向她致歉，她說：「下次要畫我的時候，請告訴我一聲。」

去年夏天她在美網封后後，9月13日回到日本，日媒說她是返國。她在橫濱市召開記者會，多家日媒記者請她用日語講幾句話，她就笑著揮揮手打招呼說：「大家好，壽司很好吃，一直很謝謝大家。」

這幾句日語，征服了很多日本人的心，認為她很可愛。被媒體問到日文是從哪裡學的，她說，很喜歡日本少女漫畫「千面女郎」（日文直譯玻璃假面），喜歡漫畫中那位愛紫玫瑰的速水真澄。她有時觀賞日劇，或Youtube影片。

被記者問到「有人說，妳改變了日本的網球界和日本人的觀念，妳如何看待此事？」大坂說：「我不會太去思考自我認同的問題，我認為我就是我，我就是這樣長大的。」

有關網球的事，她答說：「我覺得我的網球打法，幾乎不是日本的風格。」有媒體說：「妳已成為日本孩童憧憬的對象，希望妳能掀起網球熱，讓網球普及，請給日本的孩子講幾句話。」

結果大坂直美說：「請不要以我為目標，我可不會為那樣負責的。」此話一出，在場記者全笑了。許多日本人認為，大坂就是有一股「做自己」的魅力。（編輯：高照芬）1080126