日水族館趕澳網熱潮 水母預測大坂直美奪冠

日本網球女將大坂直美26日將在澳網爭奪冠軍，一間水族館趕搭熱潮請出水母預測，結果水母預測大坂直美將封后。（圖取自facebook.com/JFAQUARIUM）

（中央社東京26日綜合外電報導）日本網球女將大坂直美今天將在澳洲網球公開賽爭奪冠軍，是日本第一位闖入澳網女單冠軍賽的選手。一間水族館趕搭熱潮請出水母預測，結果水母預測大坂將封后。

大坂24日在澳網擊敗捷克對手普里斯科娃（Karolina Pliskova），搶下冠軍賽門票，是繼去年美國網球公開賽後，在4大滿貫賽中連續2場勇闖決賽，也是日本第一位打進澳網女單冠軍賽的選手。

名列大會第4種子的大坂，今天將在冠軍賽出戰大會第8種子的捷克好手克菲托娃（Petra Kvitova）；大坂與克菲托娃是首度對戰。

日本讀賣新聞報導，位於山形縣鶴岡市立加茂水族館，昨天舉行一場水母預測澳網女單冠軍活動，在圓柱體水槽中放入2個透明容器，並在上面分別貼上日本國旗及捷克國旗，看水槽中的水母先進到哪個透明容器內就算贏得預測。

結果在水槽中漂來漂去的白色水母，在透明容器投入後的4分35秒，進入貼有日本國旗的容器內，一旁觀看的員工開心地鼓掌。

水族館館長奧泉和也說，大坂一定會贏，所以希望大坂以平常心應戰。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080126